Mauna Kea annonce une augmentation de capital réservée pour un montant total d'environ 12,5 ME

(Boursier.com) — Mauna Kea Technologies (Euronext : MKEA) inventeur du Cellvizio, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie laser confocale par minisonde et par aiguille ("pCLE" et "nCLE"), annonce une augmentation de capital réservée à certaines catégories d'investisseurs, pour un montant total (y compris la prime d'émission) d'environ 12,5 millions d'euros.

Johnson & Johnson Innovation - JJDC, Inc. (JJDC), l'un des actionnaires existants de la société, et un fonds de santé américain de premier plan, Armistice Master Fund Ltd., se sont engagés à souscrire globalement à 2.272.709 ABSA, chaque ABSA étant composée de cinq actions ordinaires et de deux bons de souscription, chaque bon de souscription donnant le droit d'acheter une action ordinaire, dans le cadre d'une augmentation de capital réservée à des catégories spécifiques d'investisseurs, comme décrit ci-dessous. Ces engagements sont pris sous réserve des conditions usuelles en pareille matière.

"Nous sommes fiers d'annoncer la réalisation de cette augmentation de capital avec ces investisseurs renommés du secteur de la santé", a déclaré Robert L. Gershon, Directeur Général de Mauna Kea Technologies. "Ces investissements fournissent les capitaux qui nous permettront de poursuivre nos initiatives dans des secteurs stratégiques, y compris le développement de Cellvizio, notre plateforme d'imagerie cellulaire in vivo en temps réel, et notre objectif d'améliorer les soins aux patients dans les années à venir".

Le produit brut de la souscription des ABSA, avant déduction des commissions de l'agent de placement et des frais de l'offre, devrait être d'environ 12,5 millions d'euros. La Société envisage d'utiliser le produit net de l'offre, soit environ 11,5 millions d'euros, pour financer le développement de la plateforme Cellvizio, poursuivre les études cliniques et intensifier les efforts commerciaux et de marketing aux États-Unis, ainsi que les besoins généraux et le fonds de roulement associé. La Société estime que le produit net de l'augmentation de capital (11,5 ME), ainsi que le cas échant des tirages complémentaires sur la ligne d'Equity Line dont la société dispose avec Kepler Cheuvreux, lui permettra de financer ses activités et sa stratégie jusqu'à la fin du troisième trimestre 2022.