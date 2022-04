Mauna Kea : 13,5 ME de perte en 2021

(Boursier.com) — En 2021, le chiffre d'affaires de Mauna Kea Technologies s'élève à 7,7 millions d'euros, en progression de 1,17 ME par rapport à la période précédente, en hausse de +18%. Cette augmentation résulte principalement de la hausse de l'activité aux Etats-Unis et en EMEA & ROW, qui ont progressé respectivement de +17% et +66% d'une année sur l'autre, compensant la baisse des ventes réalisées sur le marché Asie-Pacifique de -11%.

La marge brute progresse de 1,33 ME, soit +30% en glissement annuel, portant celle-ci à 5,71 ME (4,38 ME au cours de la période précédente). Le taux de marge brute s'établit à 74,2% (67,1% en 2020). Cette amélioration résulte principalement d'un mix de ventes favorable et à l'augmentation du prix de vente de nouvelles plateformes avec un coût de production moindre en 2021.

Le total des charges d'exploitation, hors coût de produits vendus, en 2021 est stable, à 17,87 ME (17,75 ME en 2020). La société a maintenu ses dépenses de R&D à 3,31 ME, un niveau similaire à celui de 2020 afin de poursuivre les projets menés et notamment la commercialisation de la nouvelle plateforme à compter du 1er octobre 2021. La perte d'exploitation de l'année 2021 est ainsi ramené à -11,33 ME (-11,96 ME pour l'année 2020).

Le résultat opérationnel 2021 est en légère baisse, de l'ordre de 402 KE, soit -3% par rapport à l'exercice précédent, pour atteindre 12,22 ME.

La perte nette sur l'exercice 2021 s'élève à -13,45 ME (-12,79 ME en 2020).

Situation financière

Au 31 décembre 2021, la société disposait d'une position de trésorerie de 11,8 ME, pour un montant de dette à long terme de 26,9 ME, contre 8,6 ME de trésorerie et 26,2 ME de dette à long terme au 31 décembre 2020. La variation de la trésorerie au cours de l'année 2021 s'explique en partie par le produit net de l'augmentation de capital de 11,4 ME réalisée en septembre 2021 auprès de Johnson & Johnson et le fonds de santé Armistice Master Fund Ltd. Ce financement a pour but d'accompagner le développement de la plateforme Cellvizio, poursuivre les études cliniques, financer le plan de restructuration entamé fin 2021 et les besoins en fonds de roulement.

La société bénéficie d'une ligne de financement en fonds propres auprès de Kepler Cheuvreux, qui agit en tant qu'intermédiaire financier, et qui devrait permettre de lever sur le marché 2 ME. sur les 12 prochains mois.

Mauna Kea, qui comptait 87 employés au 31 décembre 2021 (98 au 31 décembre 2020), considère être en mesure de faire face à ses besoins de d'exploitation futurs.