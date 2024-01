Mauna Kea : 10,5 ME de chiffre d'affaires en 2023

(Boursier.com) — Tout au long de l'année, la croissance des PPU s'est accélérée de manière significative, atteignant une croissance de +109% au 4e trimestre 2023 et une hausse de +52% par rapport au 3e trimestre 2023. Cette dynamique est principalement due aux taux de satisfaction élevés parmi les médecins utilisant le Cellvizio, entraînant ainsi une utilisation accrue dans nos comptes existants et son adoption dans 11 nouveaux comptes au cours de l'année.

Le chiffre d'affaires annuel est de 10,05 millions d'euros (7,48 ME en 2022).

Fin 2023, Telix Pharmaceuticals a réalisé un investissement stratégique de 6 millions d'euros dans Mauna Kea traduisant une expansion de leur alliance existante dans le domaine de la chirurgie uro-oncologique. La vision commune des deux groupes est de développer de nouveaux produits pharmaceutiques hybrides grâce à la combinaison des agents de Telix ciblant le cancer avec la plateforme Cellvizio afin de fournir aux chirurgiens uro-oncologues des outils plus performants pour soigner leurs patients.

Cet investissement marque une étape importante pour Mauna Kea, soulignant l'attrait et l'importance stratégique de la technologie Cellvizio pour des acteurs clés tels que Telix. Il marque le début d'une collaboration plus intégrée entre les deux groupes, dans le but de combiner les technologies de pointe des deux sociétés dans le domaine thérapeutique considéré.