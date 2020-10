Mattel vedette du jour à Wall Street, dopé par Barbie

(Boursier.com) — Mattel bondit de 9% sur les 14$ à Wall Street, après des comptes particulièrement solides pour son troisième trimestre, soutenus par la forte demande des consommateurs sur le secteur du jouet, dont ont profité ses produits Barbie et Hot Wheels. Ainsi, sur la période, la firme a réalisé des revenus en progression de 10% à 1,63 milliard de dollars, contre 1,46 milliard de consensus. Le bénéfice ajusté par action a représenté 95 cents, plus du double du consensus, avec également l'effet des mesures de réduction des coûts. Les ventes de Barbie se sont envolées de 28% en glissement annuel à plus de 532 millions de dollars dans le monde, alors que celles de Hot Wheels se sont améliorées de 6,6% à 313 millions.

Ynon Kreiz, CEO du groupe, anticipe une saison des fêtes plus forte que la normale et juge que Mattel a résolu les questions de stocks. Le groupe avait retiré sa guidance 2020 plus tôt cette année. Il estime désormais que les derniers mois de l'année seront marqués par une expansion des marges et l'effet des économies, qui devraient soutenir le bénéfice net. Mattel se dit par ailleurs concentré sur la création de valeur à long terme.

"Le groupe Mattel affiche d'excellents résultats en hausse de 16% sur la période de juillet à septembre 2020 et confirme son dynamisme sur le marché européen, dont la France est un acteur majeur. Ce bilan va au-delà de nos espérances, dans cette période économique difficile. Malgré le contexte, l'industrie du jouet connaît une progression significative, et Mattel a su tirer son épingle du jeu : sur le marché européen, notre groupe s'est imposé comme le premier fabricant de poupées en Europe, selon NPD. C'est une belle réussite qui nous donne confiance pour la pérennité du marché et confirme sa capacité de résilience", déclare Christophe Salmon, Directeur général de Mattel France & Italie.