Mattel secoué par un activiste

(Boursier.com) — Mattel prend un peu de hauteur à Wall Street vers les 19$, alors que l'investisseur activiste Barington a pris une participation d'un montant non divulgué au capital du groupe, et pousse Mattel à étudier la vente de Fisher-Price et d'American Girl. C'est du moins ce qu'indique l'agence Reuters. Citant une lettre envoyée au dirigeant de Mattel, Ynon Kreiz, l'article note que Barington estime que le cours pourrait plus que doubler en trois ans si le géant du jouet poursuivait des alternatives stratégiques pour Fisher-Price et American Girl, mettait fin à une utilisation excessive des rémunérations en actions et lançait un plan de rachat d'actions de 2 milliards de dollars. Selon Barington, Mattel devrait également séparer les fonctions de directeur général et de président, cumulées actuellement par Kreiz.