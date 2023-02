Mattel s'effondre à Wall Street

(Boursier.com) — Mattel , géant américain du jouet, plongeait de 10% après bourse à Wall Street hier soir. Il faut dire que les résultats trimestriels du groupe ont largement déçu, avec en particulier une chute de 22% des ventes sur la saison des fêtes. Le groupe a réalisé un bénéfice de seulement 16 millions de dollars, ou 4 cents par action, au quatrième trimestre, contre 226 millions de dollars sur le trimestre comparable de l'année précédente. Ajusté des éléments non récurrents, le bpa a été de 18 cents par action. Les revenus ont chuté de 22% à 1,4 milliard de dollars, avec des baisses dans presque toutes les gammes de jouets, y compris Fisher-Price, les jeux et les figurines d'action, et un déclin de 17% des ventes de poupées American Girl. Hot Wheels compte parmi les rares marques résistantes. Les analystes interrogés par FactSet s'attendaient à un bpa ajusté de 29 cents et des ventes de 1,68 milliard de dollars. Les ventes nettes pour 2022, de 5,4 milliards de dollars, sont restées stables d'une année sur l'autre. Mattel anticipe une autre année de ventes stables en 2023, alors que les analystes prévoyaient 5,9 milliards de dollars de revenus.

"Nos résultats du quatrième trimestre ont été inférieurs à nos attentes, car l'environnement macroéconomique a été plus difficile que prévu", a résumé le directeur général Ynon Kreiz. Le management note tout de même que Mattel a gagné des parts de marché malgré les challenges et a renforcé sa position financière sur l'année, avec une réduction supplémentaire de la dette. Compte tenu de l'amélioration du bilan et des perspectives de free cash flow accrues, le groupe entend reprendre ses rachats d'actions en 2023. Outre les prévisions de ventes stables pour 2023, Mattel table sur un bpa ajusté allant de 1,1 à 1,20$ pour l'année. Le consensus était de 1,61$.