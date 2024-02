Mattel rate le consensus, malgré Barbie

(Boursier.com) — Mattel , le géant américain du jouet, a affiché pour son quatrième trimestre des revenus en augmentation de 16% à 1,62 milliard de dollars, mais inférieurs au consensus de place qui se situait à 1,66 milliard de dollars. Le bénéfice ajusté par action a représenté 29 cents par titre, contre 18 cents un an plus tôt et 31 cents de consensus. Le succès du blockbuster Barbie et son impact sur le groupe ont été indéniables, mais la demande en jouets est restée par ailleurs mitigée. Pour 2024, Mattel envisage des ventes en ligne avec les 5,44 milliards de 2023, alors que les analystes espéraient en moyenne une hausse d'un peu plus de 1%. Le groupe a aussi annoncé un nouveau plan d'économies concentré sur la chaîne d'approvisionnement. Le bénéfice ajusté annuel est attendu entre 1,35 et 1,45$, contre 1,37$ de consensus.