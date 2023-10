Mattel : pas si rose ?

(Boursier.com) — Mattel a publié hier soir des résultats du troisième trimestre supérieurs aux attentes de marché avec Barbie, mais une guidance décevante en termes de ventes. Le titre retombait hier soir à Wall Street, après bourse. Pour le troisième trimestre, le groupe a réalisé des revenus de 1,92 milliard de dollars, en croissance de 9,3% en glissement annuel, pour un bénéfice par action de 1,08$ très nettement supérieur aux anticipations de marché (0,86$). Un an plus tôt, le bénéfice par titre se situait à 82 cents. L'effet Barbie et la performance des produits Hot Wheels ont soutenu les comptes, mais les perspectives sont plus mitigées, sur fond de ralentissement potentiel de la demande en jouets avant la cruciale période des fêtes de fin d'année.

Le management a évoqué hier soir un environnement macroéconomique difficile et une volatilité accrue, qui pourraient affecter la demande. Le groupe a seulement maintenu son anticipation de ventes annuelles, malgré l'impact du film Barbie. Le patron du groupe Ynon Kreiz, cité par Reuters, évoque pourtant, de manière plus optimiste, une accélération du taux de croissance au quatrième trimestre et une expansion significative des marges. La compagnie rehausse d'ailleurs sa guidance 2023 de marge brute ajustée, d'Ebitda ajusté et de bénéfice ajusté par action. Le bpa ajusté est maintenant attendu entre 1,15 et 1,25$.