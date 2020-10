Mattel flambe, forte demande pour ses jouets

(Boursier.com) — Mattel grimpe avant bourse à Wall Street de près de 6%, après des comptes particulièrement solides pour son troisième trimestre, soutenus par la forte demande des consommateurs sur le secteur du jouet, dont ont profité ses produits Barbie et Hot Wheels. Ainsi, sur la période, la firme a réalisé des revenus en progression de 10% à 1,63 milliard de dollars, contre 1,46 milliard de consensus. Le bénéfice ajusté par action a représenté 95 cents, plus du double du consensus, avec également l'effet des mesures de réduction des coûts. Ynon Kreiz, CEO du groupe, anticipe une saison des fêtes plus forte que la normale et juge que Mattel a résolu les questions de stocks. Le groupe avait retiré sa guidance 2020 plus tôt cette année.