Mattel flambe après les comptes

(Boursier.com) — Mattel , le géant américain du jouet, a dépassé les attentes de marché pour son troisième trimestre, affichant sur la période un bénéfice ajusté par action de 84 cents, contre un consensus de 72 cents et un niveau de 95 cents sur la période comparable de l'an dernier. Les revenus de la firme ont totalisé 1,76 milliard de dollars sur ce trimestre clos en septembre (+8%), contre 1,63 milliard un an plus tôt. Les revenus dépassent de 4% le consensus. En outre, le concepteur de jouets prévoit une solide saison des fêtes de fin d'année et se permet même de relever sa guidance de ventes, après avoir "navigué avec succès" au milieu des difficultés de supply chain. Mattel a déclaré qu'il s'attendait à ce que les ventes à devises constantes pour l'ensemble de l'année augmentent d'environ 15%, par rapport à une précédente guidance allant de +12% à +14%.