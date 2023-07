Mattel : Barbie pourrait bien doper le deuxième semestre

(Boursier.com) — Mattel , le géant américain du jouet, a dévoilé hier soir des comptes trimestriels mitigés, mais peut compter sur le succès du film Barbie pour relancer ses ventes. Pour le trimestre clos fin juin, le groupe a dévoilé un bénéfice net de 27 millions de dollars et 8 cents par titre, à comparer à un profit de 66 millions de dollars un an avant. Le bpa ajusté a été de 10 cents. Les revenus ont chuté de 12% à 1,09 milliard de dollars, sur fond d'incertitude macroéconomique et de consommation sans vigueur. Quoi qu'il en soit, le groupe dépasse les attentes, puisque les analystes craignaient une perte trimestrielle pour des ventes d'un milliard de dollars.

Mattel se montre assez conservateur en termes de perspectives, malgré la "traction" probable du film Barbie. Le groupe maintient sa guidance annuelle et envisage donc toujours une activité stable, pour un bpa ajusté allant de 1,10 à 1,20$. Ynon Kreiz, directeur général de l'affaire, a indiqué tout de même que le groupe misait bien sur le succès au box office de Barbie pour soutenir les ventes de ses poupées au deuxième semestre. La performance serait déjà notable en juillet, Kreiz faisant état d'une amélioration des tendances. La gamme de jouets et produits liés au film sera étendue au deuxième semestre, promet le dirigeant, selon lequel le succès du blockbuster servira de modèle pour les collaborations futures sur d'autres propriétés intellectuelles de Mattel.