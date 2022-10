Mattel : Barbie plombée par l'inflation

(Boursier.com) — Mattel trébuche avant bourse à Wall Street. Le fabricant américain de jouets, victime de l'inflation, vient en effet de réduire ses prévisions de profits. Le groupe californien prévoit désormais pour son exercice 2022 un bénéfice ajusté par action allant de 1,32 à 1,42$, contre une guidance antérieure logée entre 1,42 et 1,48$. Les prévisions de ventes, quant à elles, sont maintenues. Sur le troisième trimestre qui vient de se terminer, le groupe a tout de même dégagé un bénéfice ajusté de 82 cents par titre, contre 74 cents de consensus. Le groupe aux marques Barbie et Fisher-Price a relevé ses prix, ce qui a permis un amélioration de la marge brute ajustée à 48,3% sur le trimestre. Les perspectives sont plus mitigées, alors que les promotions en vue de la saison des fêtes et l'inflation devraient affecter les comptes. Plus tôt ce mois, Mattel avait ajusté ses estimations de revenus annuels et prévenu que la demande commençait à faiblir avant les fêtes de fin d'année. Pour le trimestre clos, les ventes ont été de 1,76 milliard de dollars, contre 1,78 milliard de consensus.