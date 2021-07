Mattel : Barbie et Hot Wheels en vive croissance

(Boursier.com) — Mattel , le géant américain du jouet, a battu le consensus sur le trimestre clos. Le bénéfice ajusté par action a été de 3 cents, contre -5 cents de consensus et -26 cents sur la période comparable de l'an dernier. Les revenus ont totalisé 1,03 milliard de dollars, dépassant le consensus de plus de 12%, contre 732 millions de dollars de recettes un an auparavant. Le groupe aux poupées Barbie, He-Man et American Girl est donc parvenu à un profit inattendu, la croissance de l'activité atteignant quant à elle 40% en glissement annuel. Le groupe anticipe une forte saison des fêtes de fin d'année et relève ses prévisions financières pour l'exercice. Il table notamment sur une demande soutenue pour les produits Barbie ou Hot Wheels, malgré les hausses de prix. Sur le seul second trimestre, les ventes de Barbie se sont envolées de 46% et celles de Hot Wheels de 67%. Les ventes totales à devises constantes sur l'année sont attendues en croissance de 12 à 14%, contre une guidance antérieure allant de 6 à 8%.