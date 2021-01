Matières premières : le secteur recherché

(Boursier.com) — Le compartiment minier et des ressources de base est encore une fois bien orienté ce jeudi avec un indice des ressources de base Stoxx Europe 600 (SXPP) qui grimpe de 2,5 %, au plus haut niveau depuis 2011. Valeurs cycliques par excellence, les actions des groupes sidérurgiques ainsi que des différents producteurs de métaux sont recherchées dans l'espoir de nouvelles mesures de relance aux Etats-Unis et de hausse des dépenses dans les infrastructures après la victoire démocrate au Sénat. Les derniers indicateurs chinois, plutôt solides, soutiennent également la tendance. Aperam (+2,6%), Eramet (+4,5%), Rio Tinto (+1,7%) ou encore ArcelorMittal (+0,5%) surperforment le marché ce matin.