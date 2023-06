Matières premières : le LME a-t-il perdu son statut de référence sur le marché du nickel ?

(Boursier.com) — Le London Metal Exchange a perdu son statut de référence sur le marché mondial du nickel depuis le 'short squeeze' de l'année dernière. C'est Eramet, l'un des plus grands producteurs qui le dit... Christel Bories, directrice générale du groupe minier, affirme ainsi à 'Bloomberg' qu'un indice produit par le Shanghai Metals Market "est devenu la référence" pour la tarification du ferronickel, une forme utilisée pour la fabrication de l'acier inoxydable. Eramet est le deuxième producteur mondial de ferronickel.

Les prix des différentes formes de nickel ont fortement divergé depuis la crise de l'année dernière. Alors que le contrat LME a toujours été le prix de référence pour l'industrie mondiale du nickel, seulement environ 25% de la production est sous forme de métal pur livrable à la bourse, explique l'agence. Le reste se présente sous forme de produits intermédiaires - comme le ferronickel - qui sont utilisés directement par les industries de l'acier et des batteries. "Il y a une déconnexion croissante entre les fondamentaux du marché et le produit physiquement stocké dans les entrepôts du LME", souligne la dirigeante. "Le problème du LME est qu'il fixe le prix du minerai pur. Pendant ce temps, le nickel est de moins en moins utilisé comme métal pur".

Le ferronickel représente un peu plus de 10% de la production mondiale de nickel. Les marchés de la fonte brute de nickel et du sulfate de nickel, qui représentent ensemble 60% ou plus de la production mondiale, utilisent également davantage d'indices plutôt que le LME comme référence, selon C.Bories. Ce changement est un véritable casse-tête pour les producteurs et les consommateurs car le prix des produits qu'ils achètent et vendent devient déconnecté de celui du LME. Ce dernier a élaboré un plan d'action pour rétablir la confiance dans son marché, qui comprend le lancement d'une nouvelle plate-forme pour le commerce de formes non pures de nickel.

La perte d'importance de son contrat sur le nickel est l'un des nombreux problèmes auxquels le LME est confronté à la suite de la crise de mars dernier, lorsque la bourse a réagi à la flambée des prix en suspendant les transactions et en annulant des milliards de dollars d'échanges, détaille l'agence. Le LME est en effet également la cible d'une action en justice de la part du fonds spéculatif Elliott Investment Management et de la société de négoce Jane Street, ainsi que d'une enquête de la 'Financial Conduct Authority' britannique.