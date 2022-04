Matières Premières : la Chine plombe le secteur

(Boursier.com) — Les valeurs 'matières premières et 'pétrole' pèsent sur la tendance ce lundi, pénalisées par la chute des commodities en lien avec les inquiétudes de ralentissement de la croissance chinoise et mondiale. Les marchés chinois ont connu ce lundi leur pire séance depuis février 2020 avec une chute de 5,13% pour l'indice SSE Composite de Shanghaï, après le début d'une campagne massive de détection du COVID-19 dans l'un des plus grands quartiers de Pékin, où plusieurs dizaines de cas ont déjà été signalés. La nouvelle laisse craindre de nouveaux confinements de grande ampleur qui freineraient un peu plus la croissance de la deuxième économie mondiale alors que Pékin reste enfermé dans sa politique 'zéro COVID'.

Aperam, ArcelorMittal ou encore Eramet perdent entre 2 et 7%, tandis que les pétro et parapétrolières Maurel&Prom, TotalEnergies, Vallourec et CGG reculent de 3 à 4%.