Matières premières / Energie : le secteur recherché

(Boursier.com) — Les compartiments des ressources de base et de l'énergie surperforment le marché en Europe, dopés par la vigueur des cours de l'or noir (qui consolident légèrement ce mardi) et le rallye de plusieurs métaux. Le cuivre, l'aluminium ou encore le nickel gagnent du terrain alors que les perturbations au niveau de la production exercent une pression sur les prix dans un marché déjà confronté à des niveaux de stocks alarmants, tandis que les investisseurs s'attendent à davantage de mesures de relance en Chine pour les secteurs des infrastructures et de l'immobilier. Aperam, ArcelorMittal ou encore Eramet progressent en matinée, tout comme Maurel&Prom, Esso et Rubis.

En tête du CAC40, TotalEnergies bénéficie par ailleurs de l'annonce de marges de raffinage plus élevées que prévu en Europe au premier trimestre, ainsi que de prix du brut et du gaz supérieurs à ceux de l'exercice précédent.