Matières premières : coup de pression sur le minerai de fer

(Boursier.com) — ArcelorMittal (-3,6%) et Eramet (-4%) pointent en net retrait ce mardi, pénalisés par la rechute des cours du minerai de fer. À Singapour, les contrats à terme sur le minerai ont reculé pour la cinquième journée consécutive, repassant sous la barre des 100 dollars la tonne (à 92,75$), en raison principalement de la réduction de la production d'acier en Chine. Alors que le premier producteur mondial d'acier a imposé des restrictions de production tout au long de l'année 2021, les limitations sont de plus en plus fréquentes et ont été étendues au premier trimestre prochain afin de garantir un ciel bleu pour les Jeux olympiques d'hiver.

"La probabilité que la demande de minerai de fer glisse d'au moins 20% au quatrième trimestre augmente, à en juger par la baisse de la demande en aval", affirme à 'Bloomberg' Xu Huimin, analyste chez Orient Futures. "Nous devons surveiller si les usines vont effectivement réduire leur production de leur propre chef, ce qui aggravera encore un peu plus le marché". En octobre, le marché du minerai de fer présentait déjà un excédent de 15%, selon l'expert.

Après l'envolée des prix le mois dernier, les cours ont fortement reflué en lien avec les mesures prises par la Chine pour réduire les émissions et la pollution dans le secteur de l'acier, ainsi que de la répression sur le marché immobilier. Le secteur du logement en Chine, gros consommateur d'acier et de métaux, est mis à rude épreuve par les règles visant à limiter l'effet de levier et par le ralentissement du marché. Plus généralement, l'économie chinoise montre des signes de faiblesse. L'indice officiel des directeurs d'achat de l'industrie manufacturière est resté sous la barre des 50, qui signale une contraction de l'activité, pour le deuxième mois consécutif en octobre, tandis que l'indice PMI de l'industrie sidérurgique a encore reculé.