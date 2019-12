Match scindé d'IAC

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — IAC/InterActiveCorp et Match Group ont annoncé un accord dans le cadre duquel Match se séparera totalement des opérations restantes d'IAC. La finalisation de cette opération est attendue au second trimestre 2020, ce qui marquera donc une scission complète des deux entreprises. Barry Diller, dirigeant d'IAC, explique en effet que son groupe est 'l'anti-conglomérat' et n'entend pas construire un empire. "Nous avons toujours séparé nos activités lorsqu'elles gagnaient en taille", résume Diller. Le mois dernier, son groupe avait évoqué ces plans de séparation de Match.