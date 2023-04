Mastrad se concentre désormais sur les sondes de température connectées de sa filiale Orka

(Boursier.com) — Mastrad a annoncé la signature définitive de l'accord du 25 janvier dernier, consistant en la cession sous licence à la société M&Co de l'exploitation des gammes de produits culinaires traditionnels.

Selon les termes de cet accord, M&Co reprend la gestion de l'ensemble des gammes de produits pour la France et l'Europe, à l'exception des activités de sondes de température connectées de la filiale Orka. Les stocks de produits traditionnels y compris les avances fournisseurs sont repris pour une valeur d'inventaire au 31 mars fixée à environ 1 ME. Le repreneur est Thibault Houelleu qui assurait depuis 2008 la fonction de Directeur Général Délégué de Mastrad. Il emmène avec lui 3 salariées, 7 VRP multi cartes et 9 agents dans la nouvelle société.

Mastrad conserve la propriété des marques, des droits d'auteur et de l'outillage, dont l'exploitation par M&Co feront l'objet de redevances calculées sur la base d'un pourcentage des ventes, variable selon les types de produits et les zones de commercialisation et avec un minimum annuel. Mastrad conserve également les droits de distribution pour le reste du monde qui seront exploités directement depuis les usines asiatiques.

Le chiffre d'affaires des activités historiques représentait au 1er semestre de l'exercice en cours (clos au 31/12) un montant de 1,6 ME, soit 55% du chiffre d'affaires du Groupe. Les pertes annuelles des activités historiques étaient estimées à environ 1 million d'euros, pour un résultat annuel consolidé de -1,2 ME publié au 30/06/22.

A compter de ce jour, Mastrad se concentre sur la conception et la distribution des sondes de température connectées de sa filiale Orka et entend se développer sur un marché essentiel à toute la chaîne de l'industrie agroalimentaire et de la restauration, depuis la production jusqu'à la cuisson en passant par toutes les étapes du transport et de la conservation.

Créée en juillet 2019, Orka enregistrait au 1er semestre de l'exercice en cours un chiffre d'affaires de 1,36 ME essentiellement à l'international, en croissance de 40%. Mastrad anticipe une croissance nettement supérieure pour la deuxième partie de l'année.