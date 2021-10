Mastrad : retour de la rentabilité

(Boursier.com) — Pour l'exercice clos au 30 juin 2021, le chiffre d'affaires consolidé du groupe Mastrad s'établit à 9,49 millions d'euros, en hausse de +88% sur l'exercice (5,04 ME sur l'exercice 2020).

Grâce à la conjonction de la maîtrise des charges et du taux de marge brute dans un contexte de croissance soutenue, l'Ebitda groupe s'améliore fortement, passant de -992 kE à +676 kE.

Le résultat d'exploitation passe de -1,27 ME à +347 kE.

Le résultat net passe de -1,3 ME à +216 kE sur l'exercice, et ce malgré des investissements plus importants en R&D/Qualité. Ils représentent plus de 12% du chiffre d'affaires.

Toutes les entités du groupe sont en croissance.

La trésorerie disponible au 30 juin 2021 s'établie à 387 kE sous l'effet combiné d'un poste "Créances" en forte augmentation (+97% à 3,42 ME) et à des achats de composants effectués par anticipation dans un contexte de tension. La société considère que ses performances financières satisfaisantes lui rouvrent les portes du financement bancaire auquel elle envisage de faire appel.

Perspectives

Mastrad anticipe une légère croissance du chiffre d'affaires et un maintien de la profitabilité à un niveau proche de celui dégagé au cours de l'exercice écoulé jusqu'au printemps. Sur la fin de l'exercice suite à la mise sur le marché de du nouvel écosystème de traçabilité de la chaîne du chaud et du froid et aux livraisons aux partenaires industriels de la nouvelle génération de sondes, Mastrad prévoit une accélération très forte.