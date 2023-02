Mastrad : résultats de l'augmentation de capital de 3,5 ME

(Boursier.com) — La société Mastrad, spécialisée dans la conception et la commercialisation d'accessoires culinaires et d'ustensiles de cuisine, a finalisé son augmentation de capital avec maintien du DPS des actionnaires d'un montant brut d'environ 3.511,4 kE, dont environ 2.639 kE par compensation de créances.

L'augmentation de capital donne lieu à l'émission de 58.523.208 actions nouvelles au prix de souscription unitaire de 0,06 euro.

A l'issue de la période de souscription, 22.424.708 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible. La demande à titre réductible a porté sur 33.644 actions nouvelles et sera intégralement satisfaite. La demande à titre libre a porté sur 36.064.856 actions nouvelles et sera intégralement satisfaite.

Au titre des engagements de sécurisation de l'augmentation de capital, 54.145.420 actions nouvelles (soit 75% des actions émises) ont été allouées aux investisseurs engagés à souscrire lors du lancement de l'opération, dont Mathieu Lion (Président Directeur Général de Mastrad) directement et indirectement à travers la SCI Beluga qu'il contrôle ainsi que Nextstage AM à travers plusieurs fonds. Ces investisseurs s'étaient engagés à souscrire jusqu'à 75% de l'opération en cas d'insuffisance des souscriptions à titre irréductible et réductible (au regard du seuil de 100%). Ils ont été servis à hauteur de 100% de leurs engagements initiaux.

Rappelons que l'apport net de trésorerie résultant de l'augmentation de capital (soit environ 815 kE compte tenu de souscription par compensation de créances à hauteur d'environ 2,64 ME) sera consacré exclusivement au financement du BFR au cours des prochains mois étant par ailleurs rappelé que le recentrage sur des activités à plus forte marge contribuera sensiblement dès le second semestre à améliorer les flux de trésorerie issus de l'exploitation. Les souscriptions par compensation de créances contribuent à renforcer l'équilibre bilanciel du Groupe.

Quelle dilution ?

Sur la base du capital social post-opération, la participation d'un actionnaire qui détenait 1% du capital de la société préalablement à l'augmentation de capital et n'ayant pas souscrit à celle-ci est désormais ramenée à 0,28%.

Rappelons que l'action Mastrad est actuellement sur un cours de 0,074 euro.