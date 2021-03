Mastrad : renoue avec les bénéfices au 1er semestre

Crédit photo © Mastrad

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de groupe Mastrad au 1er semestre de l'exercice 2020-2021 s'établit à 4,79 millions d'euros en hausse de +88% sur le 1er semestre de l'exercice par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent (2,54 ME). Toutes les zones sont en hausse sensible.

La marge commerciale est en très forte hausse de 216% à 1,87 ME, bénéficiant pleinement du nouveau mix client/ produit/ volume. L'excédent brut d'exploitation est en hausse de 158% à 293 kE, et ce malgré plusieurs recrutements d'ingénieurs et d'une équipe dédiée au digital, qui préparent la croissance future. Les dépenses de R&D, auto-financées, s'élèvent à 512 kE. Elles ont quasiment doublé sur le semestre versus 2019-2020.

Le résultat d'exploitation est en croissance de 110% à 70 kE, soit une hausse plus élevée, et donc vertueuse, que celle du chiffre d'affaires.

Le résultat net est positif de +120 kE (-675 kE un an plus tôt). Il signe le retour du groupe à une croissance rentable.

Suite à l'augmentation de capital de 1 ME d'octobre 2020, à l'obtention de 2 PGE pour un montant de 680 kE et à de bonnes performances commerciales, les disponibilités de Mastrad sont en hausse de +61% par rapport à N-1.

Les incertitudes liées à la crise sanitaire et donc à la réouverture (ou fermeture) de certains de nos grands comptes, export comme nationaux, ainsi que les tensions sur les livraisons de semi-conducteurs et sur les coûts de fret comme des matières premières, ne nous autorisent pas à communiquer pour le moment une guidance pour la fin de notre exercice, qui montrera cependant une forte amélioration par rapport au précédent et très probablement une rentabilité d'exploitation retrouvée , explique le management.

Mastrad communiquera les rapports de revue limitée du Commissaire aux comptes sur les comptes semestriels consolidés à compter du 23 mars 2021 sur le site de Mastrad.