Mastrad relève sa guidance après un nouveau trimestre favorable

Crédit photo © Mastrad

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du troisième trimestre de l'exercice clos au 31 mars 2021 s'établit à 2,2 ME soit une croissance de 179% par rapport au même trimestre de l'année précédente. Si cette performance bénéficie de comparables favorables, elle s'établit aussi à +79% par rapport à N-2. C'est le quatrième trimestre d'affilé de forte croissance du groupe. Ainsi le chiffre d'affaires sur les douze derniers mois glissants est en progression de + 90% par rapport à N-1. Sur les neuf premiers mois de l'exercice le chiffre d'affaires s'établit à 6,9 ME en croissance de 106% par rapport à N-1.

Mastrad décide de relever l'annonce relative à sa guidance faite le 14 janvier dernier et anticipe une croissance du chiffre d'affaires pour l'exercice en cours d'au moins 80% par rapport à l'exercice précédent. Le groupe attend un résultat net positif avec une très sensible amélioration de la marge commerciale, du REX et du bilan.