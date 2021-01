Mastrad : le chiffre d'affaires croît de 85% au 1er semestre

Mastrad : le chiffre d'affaires croît de 85% au 1er semestre









Crédit photo © Mastrad

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe Mastrad s'établit à 4,7 millions d'euros, en hausse de 85% sur le 1er semestre de l'exercice par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent (2,5 ME), supérieur aux anticipations.

Une croissance de chiffre d'affaires de plus de 100%, par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent, est attendue sur le 3e trimestre de l'exercice en cours.

Toutes les entités du groupe sont en croissance.

Perspectives

La croissance du chiffre d'affaires pour le semestre en cours est très bien orientée et même s'il est difficile dans le contexte actuel d'anticiper le moyen terme, le groupe estime pour le trimestre en cours une croissance d'au moins 100% du chiffre d'affaires consolidé par rapport à N-1 et une forte croissance sur l'ensemble de l'exercice, clos au 30 juin 2021 tout en maintenant, à minima, ses taux historiques de marge brute. Le groupe accélère ses investissements en R&D et marketing tout en visant la rentabilité nette.