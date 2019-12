Mastrad : finalise une levée de fonds de 1 ME

Mastrad : finalise une levée de fonds de 1 ME









(Boursier.com) — Mastrad a finalisé, le 3 décembre, une émission de 1 million d'euros réservée à des fonds d'investissement gérés par NextStage AM. Ces opérations consolident les fonds nécessaires pour accompagner la commercialisation de la nouvelle gamme de produits connectés.

Le prix unitaire de chaque OcaBsa est fixé à 0,14 euro, sur la base de 1 action ordinaire de la société pour 3,5 OCA, soit 0.49 euro en cas de conversion.

La souscription est libérée en intégralité par le souscripteur en numéraire.

Chaque OCA bénéficie d'un intérêt nominal annuel égal à 6%, calculé sur le montant du nominal de l'OCA et d'une prime de non conversion égale à 4% par an.

Les OCA sont émises pour une durée expirant le 30 novembre 2023 pour le 1er emprunt, et le 30 novembre 2024 pour le 2e emprunt (l'Echéance), sauf cas d'exigibilité anticipée.

La conversion des OCA peut intervenir, au gré de chaque titulaire d'OCA en totalité, le jour de l'échéance, dans un délai de 5 jours suivants l'envoi de la demande de conversion. La conversion interviendra sur la base de 1 action ordinaire pour 3,5 OCA. Leur libération interviendra par voie de compensation avec les créances obligataires correspondantes, lesquelles deviendront, de ce seul fait, exigibles.

Mastrad pourra procéder à tout moment, à son gré, au plus tard à l'échéance ou par anticipation, au remboursement de tout ou partie des OCA par tranche minimum de 20% du montant total de l'Emprunt Obligataire, sans que ce remboursement anticipé n'entraîne de pénalité à la charge de la société. Le remboursement interviendra au prix unitaire des OCA, soit 0,14 euro chacune, augmenté des intérêts courus et de la prime de non-conversion. Les OCA remboursées par anticipation seront annulées.

A chaque OCA est attaché 1 BSA. Sept BSA donneront à son titulaire le droit de souscrire à une 1 action ordinaire, au prix de souscription de 0,55 euro par action ordinaire, soit 0,0785 euro par BSA.

Les BSA seront détachables des OCA au gré du souscripteur et transmissibles librement. Ils pourront être exercés à tout moment par le souscripteur jusqu'à leur date respective d'échéance. A défaut d'avoir été exercé avant le terme, les BSA deviendront nuls et caducs de plein droit.

Les actions souscrites sur exercice des BSA seront des actions ordinaires qui devront être intégralement libérées en numéraire lors de leur souscription.

Les BSA issus de l'OCABSA 2024 feront l'objet d'une cotation sur le marché au plus tard le 31 décembre 2019.

Le souscripteur s'est engagé, sur une durée de 4 années, à céder la moitié de ses BSA 2023, et sur une durée de 5 années, à céder la moitié de ses BSA 2024, soit 12,5% par an, à un prix unitaire défini en fonction de la valeur de chaque BSA, au profit de Mathieu Lion (qui pourra se faire substituer par une société qu'il contrôle ou par tout autre cadre ou dirigeant de la société).

Dilution potentielle

La conversion des OCA représente une dilution potentielle maximale de 2.040.816 actions soit 14,47% du capital et 14,77% des droits de vote.

L'exercice des BSA représenterait une dilution potentielle supplémentaire de 3,85% du capital et de 3,39% des droits de vote.