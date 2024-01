Mastrad espère se relancer avec comme priorité les Etats-Unis

(Boursier.com) — En procédure de sauvegarde depuis le 16 janvier, Mastrad informe que cette procédure, d'une durée de 6 mois, sera gérée par un mandataire judiciaire qui proposera des échéanciers de paiement aux créanciers antérieurs à cette date. Pendant cette période, Mastrad indique poursuivre normalement son exploitation, avec une attention particulière portée sur la relance de l'activité des sondes de température pour la cuisine.

Mastrad confirme avoir exposé sa dernière génération de sonde connectée au Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas du 9 au 12 janvier, sous la marque ORKA. Cette nouvelle version intègre des fonctionnalités avancées telles que trois capteurs de température de haute qualité, un algorithme optimisé, une portée de communication étendue et une résistance à des températures allant jusqu'à 500oC, l'ensemble protégé par des brevets américains et européens.

" Le stand a attiré plus de 300 visiteurs, parmi lesquels des acteurs majeurs de l'industrie du barbecue, des distributeurs, des chaînes de magasins, des fabricants d'électroménagers et de nombreux passionnés de grillades. Les retours positifs et les contacts établis témoignent d'un intérêt marqué ", affirme Mastrad.

Mastrad garde une ambition de vendre 2.000 sondes par mois en ligne, soutenu par d'importants investissements pour améliorer son référencement et ses outils marketing. La société espère ainsi pouvoir rapidement relancer les ventes et compenser le décalage des commandes de Whirlpool. La priorité reste les Etats-Unis.