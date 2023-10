Mastrad : des résultats en amélioration sur la deuxième partie de l'exercice

(Boursier.com) — Avec un nouveau positionnement sur les thermomètres pour le suivi de la température dans le monde de la cuisine grand public et professionnelle, Mastrad a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 6,32 ME à fin juin 2023, en baisse de 9%.

L'activité de distribution des produits Mastrad s'est arrêtée le 31 mars 2023 suite à un accord signé avec la société M&CO afin d'externaliser l'intégralité de l'activité de distribution de ses gammes de produits classiques (non électroniques) via une concession sous licence. Malgré cet arrêt, le chiffre d'affaires du deuxième semestre s'établit à 3,4 ME, en croissance de 18% par rapport au premier semestre. Le résultat net part du groupe s'est lui établit proche de l'équilibre, en redressement par rapport aux semestres précédents.

La marge d'EBITDA du second semestre s'est ainsi légèrement améliorée (-17,3% vs -19,2% au S2 de l'exercice précédent), pour un EBITDA annuel de -1 ME, contre -0,8 ME un an plus tôt.

La marge d'exploitation reste stable sur l'année (-21% contre -20,7% un an plus tôt), avec un résultat d'exploitation de -1,3 ME.

Le plus faible écart cette année entre EBITDA et résultat d'exploitation s'explique principalement par des reprises de provisions sur stocks pour un montant de 0,4 ME. La valeur comptable des stocks intègre ainsi la cession opérée en avril 2023 dans le cadre du recentrage des activités sur les sondes de température connectées. Le résultat net part du groupe est déficitaire de 1,42 ME sur l'exercice.

Suite à son recentrage, Mastrad indique accélérer l'agrandissement de sa gamme de sondes de température sans fil avec le lancement début 2024 de nouveaux produits, afin de compléter sa gamme de thermomètres connectés et garder son leadership dans le suivi de la température pour la cuisson. Les équipes R&D travaillent aussi sur des nouveaux développements qui sortiront fin 2024 pour accompagner l'évolution technologique et les demandes de plus en plus précises des consommateurs.