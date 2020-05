Mastrad : comptes semestriels publiés

(Boursier.com) — Mastrad observe une baisse de 14,07% de son Chiffre d'Affaires groupe sur le premier semestre 2019/2020 qui s'établit à 2.541 KE. L'EBITDA groupe, malgré la maîtrise des charges et de la marge brute accuse une baisse de 13,48%.

Le résultat d'exploitation est en légère baisse de 4%, 647 KE par rapport au 31 décembre 2018 qui s'élevait à 618 KE.

Les résultats du groupe demeurent encore négatifs malgré un bon début d'exercice. L'impact des grèves nationales de fin d'année se faisant lourdement ressentir...

PERSPECTIVES

"Dans le contexte exceptionnel des évènements actuels et conformément aux mesures sanitaires décidées par le gouvernement, toutes nos équipes sont aujourd'hui en télétravail, le chômage partiel ayant été mis en place, et une grande partie des charges réduites. Mastrad reprendra son activité progressivement à la fin de confinement, dès que les autorités compétentes l'autoriseront et que la réouverture des magasins se fera".

Après un troisième trimestre (de janvier à mars 2020) très difficile marqué par des ruptures d'approvisionnement liées à la poursuite des grèves nationales, au blocage des dockers, et surtout par les difficultés de production liées à la pandémie en Chine, le chiffre d'affaires groupe du 4e trimestre de l'exercice est attendu en forte hausse malgré l'impact du Covid-19.

En effet, si l'ensemble des chaînes et des détaillants ont dû fermer leur porte suite aux mesures de confinement, les livraisons récentes et prochaines de dizaines de milliers d'unités de sondes connectées à Whirlpool Corp, représentant plus de USD 1M sur le trimestre, ainsi que le carnet de commande déjà enregistré (+300% par rapport à N-1) et le commerce online, feront plus que compenser la baisse sur le 3ème trimestre se terminant le 31 Mars.

"Aujourd'hui nos fournisseurs asiatiques sont redevenus opérationnels à plus de 80% de leur capacité, et notre chaîne logistique est de retour à la normale. Bien que les commandes de détaillants comme de particuliers soient très affectées actuellement, la sortie du plan de prévention sanitaire se profilant, les entrepôts rouvrent et les ventes devraient reprendre progressivement, surfant sur la tendance du fait maison mis à l'honneur pendant la période de confinement" poursuit la direction.

"Nos efforts de 'R&D' et marketing se poursuivent : nous lancerons à l'automne 2020, en France et à l'international, un écosystème innovant de contenants alimentaires intelligents, stor'eat, ainsi que notre nouvelle génération de sondes de température connectés meatoit X2".

La trésorerie est nécessairement tendue mais les augmentations de capital et émissions obligataires passées, le cash-flow généré sur les ventes 'BtoB' et la mise en place d'une nouvelle ligne de financement garantie par l'état permettent la poursuite des efforts et du redressement.

Mathieu Lion, Président Directeur Général de Mastrad conclut : "La hausse de notre CA sur les derniers mois, malgré la pandémie, couplée à la maîtrise de nos charges fixes, les multiples récompenses obtenus pour nos produits, les sorties prochaines d'autres produits de cuisson intelligente mais aussi de notre écosystème de rangement domestique intelligent, ainsi que la bonne tenue de notre trésorerie comme de notre carnet de commandes, renforcent notre conviction d'une forte amélioration de nos performances si la situation sanitaire s'améliore progressivement."