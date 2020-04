Mastrad brave la crise et anticipe une nette amélioration des résultats sur l'exercice en cours

(Boursier.com) — Mastrad reporte l'annonce de ses résultats du 1er semestre de l'exercice (au 31 décembre 2019) au 15 Mai 2020.

Les résultats devraient cependant présenter une amélioration par rapport à la même période de l'exercice précédent, même s'ils resteront négatifs à la suite des grèves de fin d'année ayant fortement impacté le commerce de détail. Après un troisième trimestre (de janvier à mars 2020) très difficile marqué par des ruptures d'approvisionnement liées à la poursuite des grèves nationales, au blocage des dockers, et surtout par les difficultés de production liées à la pandémie en Chine, le chiffre d'affaires groupe du 4e trimestre de l'exercice est attendu en forte hausse malgré l'impact du Covid-19.

Le groupe explique : "en effet, si l'ensemble des chaines et des détaillants ont dû fermer leur porte suite aux mesures de confinement, nos livraisons récentes et prochaines de dizaines de milliers d'unités de sondes connectées à Whirlpool Corp, représentant plus de 1 M$ sur le trimestre, ainsi que le carnet de commande déjà enregistré (+300% par rapport à N-1) et le commerce online, feront plus que compenser la baisse sur le 3ème trimestre se terminant le 31 Mars. Aujourd'hui nos fournisseurs asiatiques sont redevenus opérationnels à plus de 80% de leur capacité, et notre chaîne logistique est de retour à la normale."

Mastrad explique que la trésorerie est "nécessairement tendue", mais les augmentations de capital et émissions obligataires passées, le cash-flow généré sur les ventes B to B et l'attente d'une nouvelle ligne de financement garantie par l'état, permettent la poursuite des efforts et du redressement.

"Nous anticipons donc ainsi qu'une forte hausse de notre chiffre d'affaires et de nos résultats pour les trimestres suivants si la situation sanitaire s'améliore progressivement", conclut la société.