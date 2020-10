Mastrad a levé 1 ME auprès de ses dirigeants

Crédit photo © Mastrad

(Boursier.com) — Mastrad a réalisé une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans le cadre d'une offre souscrite par les dirigeants pour un montant total de 1 million d'euros .

Cette émission a porté sur 3.571.429 actions ordinaires d'une valeur nominale de 0,14 euro chacune émises au prix unitaire de 0,28 euro, correspondant à une augmentation de capital d'un montant nominal de 500.000,06 euros et d'une prime d'émission de 500.000,06 euros, soit un produit brut total égal à 1.000.000,12 euros.

Le prix de souscription de 0,28 euro l'action a été déterminé conformément aux termes de la délégation de l'assemblée générale. Il représente le dernier cours coté à la date de fixation du prix d'émission (0,28 euro) et est égal à la moyenne pondérée des cours des 20 dernières séances de bourse précédant la décision du Conseil d'administration sans décote.

L'augmentation de capital a été souscrite par des fonds d'investissement à hauteur de 0,6 ME, et par le management du groupe à hauteur de 0,4 ME.

Ces 3.571.429 actions ordinaires représentent respectivement 15,4% du capital et 13,23% des droits de vote.

Elles seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth sur la même ligne de cotation que les actions de la société déjà cotées.

Cette opération contribue au renforcement des fonds propres de Mastrad afin d'accélérer les sorties de ses nouveaux produits connectés, et de faire face à une recrudescence d'activité.