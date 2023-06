Mastercard s'associe à Alipay afin d'élargir l'expérience de paiement numérique pour les visiteurs internationaux en Chine

(Boursier.com) — Mastercard annonce sa collaboration avec Alipay, la principale plateforme de paiement numérique chinoise, afin de permettre aux touristes entrants en Chine de "voyager sans liquide" et renforcer les liens entre la Chine et le reste du monde. Ce nouveau service, qui s'appuie sur une première collaboration en 2019, propose une mise à jour plus ergonomique pour connecter les cartes Mastercard émises hors de la Chine continentale au portefeuille numérique d'Alipay et renforce une nouvelle fois l'investissement de Mastercard sur le marché chinois. Grâce à cette initiative et la couverture locale d'Alipay, ce sont 3,1 milliards d'utilisateurs de cartes Mastercard à travers le monde qui peuvent désormais payer par carte bancaire dans des dizaines de millions de points de vente à travers la Chine.

Dorénavant, les touristes bénéficieront de divers avantages dont des offres compétitives pour leur shopping, la restauration, les visites touristiques et les transports afin de découvrir la Chine comme un natif. De plus, le système intégré unique Mastercard Payment Gateway sécurise parfaitement les transactions effectuées.

"Nous nous efforçons de permettre au plus grand nombre de consommateurs et de PME de profiter des avantages offerts par les services de paiement numérique intégrés", a déclaré Venetia Lee, directrice générale de Ant Group Greater China International Business. "En plus d'offrir une meilleure expérience pour les touristes internationaux qui visitent la Chine, le nouveau service proposé par Alipay et Mastercard ouvre aux commerçants de nouvelles perspectives commerciales, pendant que les voyages internationaux connaissent une croissance rapide".