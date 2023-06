Mastercard lance une solution pour optimiser le contrôle de ses abonnements

(Boursier.com) — En s'associant à Subaio, Mastercard propose désormais un moyen simple et sécurisé d'identifier les paiements récurrents et de les résilier via des applications de confiance et des services bancaires en ligne ! Box repas, boîtes de friandises pour animaux ou services de streaming et de jeux vidéo, l'offre d'abonnement n'a jamais été aussi abondante qu'aujourd'hui... Aux États-Unis par exemple, les consommateurs ont en moyenne 12 abonnements à des services multimédias et de divertissement ; ce chiffre monte même à 17 pour les millenials.

Le secteur de l'abonnement est en plein essor et devrait représenter 1500 milliards de dollars d'ici à 2025... Pourtant, avec l'augmentation de ce type de transactions, il est de plus en plus difficile pour les consommateurs de suivre ou de résilier leurs paiements récurrents, de plus en plus nombreux. Selon les données de Mastercard, les paiements récurrents représentent 21% de l'ensemble des rétrocessions, ce qui affecte aussi bien les commerçants que les émetteurs.

Mastercard s'est associé à Subaio, un ancien participant de Start-Path, le programme plébiscité de Mastercard d'accompagnement des startups, pour permettre aux consommateurs de résilier facilement leur abonnement à des services dont ils n'ont plus l'utilité. Cette solution offre aux consommateurs une visibilité sur leurs abonnements et leurs paiements récurrents au sein de leur plateforme bancaire numérique, quel que soit le mode de paiement choisi. Plus besoin de quitter une application et de se connecter à une autre, les consommateurs peuvent se désabonner directement dans leur application de banque numérique.

"Aujourd'hui, plus que jamais, les consommateurs veulent avoir une meilleure visibilité sur leurs dépenses mensuelles", a déclaré Ajay Bhalla, President Cyber & Intelligence de Mastercard. "Cette solution permet aux consommateurs de contrôler directement le paiement de leurs abonnements par l'intermédiaire d'une source unique et fiable. Le pouvoir revient dans les mains du consommateur."

"Forts de notre longue expérience avec Mastercard, nous permettons aux consommateurs de prendre des décisions financières éclairées dans ce nouveau secteur de l'abonnement" a déclaré Frederrick Hamaan, CCO de Subaio. "Nous offrons aux utilisateurs une expérience fluide pour contrôler leurs abonnements et leurs paiements, et ainsi répondre aux besoins des consommateurs, en mutation rapide. Nos solutions reflètent notre engagement solide envers cette génération du numérique et favorisent la croissance de nos partenaires."

Les institutions financières qui permettent aux consommateurs de mieux contrôler leurs dépenses peuvent réduire leurs coûts opérationnels. De leur côté, les commerçants et les émetteurs peuvent également éviter le coût des litiges et réduire la pression qui pèse sur les centres d'appels.

Ce partenariat s'inscrit dans le cadre d'une stratégie plus globale de Mastercard, qui vise à mettre en place de nouvelles solutions qui se focalisent davantage sur le consommateur, dans tous les aspects de son expérience. Lorsque les consommateurs ont la possibilité de gérer et de découvrir des abonnements adaptés à leurs besoins quotidiens, les émetteurs et les commerçants sont les mieux placés pour créer et maintenir des partenariats qui durent sur le long terme.

La solution de Mastercard est désormais disponible pour les banques d'Amérique du Nord et d'Europe. Grâce à une API unique, les institutions financières peuvent offrir à leurs clients un dispositif de suivi de leurs abonnements, et la possibilité de visualiser leurs factures numériques et les coordonnées des commerçants. Ce dispositif simplifie grandement les opérations financières numériques des consommateurs.

Mastercard et Subaio sont fiers d'une longue histoire faite de collaboration et d'innovation. Subaio a rejoint le Programme Start Path de Mastercard en 2020, puis s'est associé à Aiia, une société du groupe Mastercard leader de l'Open banking, afin de permettre aux institutions financières d'automatiser leurs opérations de solvabilité.