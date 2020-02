Mastercard lance un 'coronavirus warning'

(Boursier.com) — Mastercard cède du terrain avant bourse à Wall Street, le groupe ayant prévenu que l'épidémie de coronavirus Covid-19 allait affecter ses revenus. Ainsi, selon les estimations du fournisseur de systèmes de paiement et retrait, le nouveau coronavirus devrait amputer de 2 à 3 points de pourcentage ses revenus du 1er trimestre fiscal, du fait de l'impact sur le tourisme et les voyages. Fin janvier, le groupe de Purchase disait anticiper des revenus annuels en croissance d'un peu plus de 10% ('low-teens') hors effets de change ou acquisitions. Le groupe estimait alors que la croissance du premier trimestre devrait être inférieure à la tendance annuelle d'environ 2 points de pourcentage, du fait des rabais et incentives. Dans les circonstances actuelles, Mastercard n'envisage plus qu'une croissance de 9 à 10% sur le premier trimestre, hors effets de change et de croissance externe.