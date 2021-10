Mastercard dit 'oui' aux cryptomonnaies

(Boursier.com) — Mastercard (stable) et Bakkt (+79% actuellement sur le Nyse) ont annoncé un partenariat à multiples facettes pour permettre aux commerçants, banques et fintechs des États-Unis d'adopter et d'offrir un large éventail de solutions et de services de cryptomonnaie. Les consommateurs, à leur tour, bénéficieront d'un accès élargi à l'écosystème des actifs numériques. Bakkt étend l'écosystème de partenaires de cryptomonnaie de Mastercard en permettant un Crypto-as-a-Service, qui offre un accès rapide aux capacités de cryptomonnaie. Grâce à la puissance du réseau Mastercard et à la plateforme d'actifs numériques de confiance de Bakkt, les partenaires Mastercard pourront proposer des solutions de cryptomonnaie. Celles-ci incluent la possibilité pour les consommateurs d'acheter, de vendre et de détenir des actifs numériques via des portefeuilles de garde alimentés par la plateforme Bakkt et l'émission simplifiée de cartes de débit et de crédit cryptographiques de marque.

Mastercard intégrera également la crypto dans ses solutions de fidélité, permettant à ses partenaires d'offrir de la cryptomonnaie en récompense et de créer une fongibilité entre les points de fidélité et d'autres actifs numériques. Cela signifie que les consommateurs peuvent gagner et dépenser des récompenses en cryptomonnaie au lieu des points de fidélité traditionnels et convertir de manière transparente leurs avoirs en 'cryptos' pour payer leurs achats. Il s'agit de la dernière initiative de Mastercard pour offrir aux consommateurs des options de fidélité innovantes qui correspondent à leurs "points de passion".