Mastercard dépasse les prévisions à Wall Street

(Boursier.com) — Mastercard a battu le consensus de profit sur le trimestre clos, sur fond de dépenses résistantes des consommateurs et de boom des voyages. Le bénéfice dilué pour les trois mois se terminant en juin est ressorti à 2,89$ par action, en hausse de 13%. Le consensus était de 2,82$ par action. Les revenus du groupe ont augmenté de 15% pour atteindre 6,3 milliards de dollars, dépassant ici encore les estimations des analystes, qui étaient en moyenne de 6,18 milliards de dollars. Les volumes bruts en dollars ont augmenté de 12%. "Notre dynamique positive s'est poursuivie ce trimestre. Nous avons enregistré une forte croissance des revenus et des bénéfices soutenue par des dépenses de consommation résilientes, en particulier dans les voyages et les expériences, et la force continue des services", a déclaré le DG Michael Miebach, soulignant le volume des voyages transfrontaliers en forte croissance.