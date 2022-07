Mastercard : bond des profits, sans impact majeur de l'inflation

(Boursier.com) — Mastercard , le colosse américain des systèmes de paiement, a annoncé un bond de ses bénéfices trimestriels avec la reprise des dépenses transfrontalières et des voyages. Le groupe ne voit pas encore d'impact majeur de l'inflation sur les dépenses de consommation, mais poursuivra sa surveillance. Sur le trimestre clos fin juin 2022, le bénéfice a donc représenté 2,3 milliards de dollars soit 2,34$ par titre, contre 2,1 milliards et 2,08$ par action un an plus tôt. Les volumes transfrontaliers ont flambé de 58% en devises locales. Le bpa ajusté a été de 2,56$, en vive hausse de 31%, contre 2,36$ de consensus. Les revenus mondiaux se sont envolés de 21% à 5,5 milliards de dollars, contre 5,3 milliards attendus par les analystes.