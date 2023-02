(Boursier.com) — Mastercard annonce son intention de collaborer avec Xsolla une société de commerce international oeuvrant dans le secteur des jeux vidéo. Cette collaboration a pour but de déboucher sur des paiements souples, sécurisés et gratifiants pour les joueurs, qu'il s'agisse d'expériences de paiement améliorées grâce à l'utilisation des points de fidélité liés aux cartes de crédit, de monnaie inhérente au jeu, de systèmes de remboursement pour les créateurs de contenus, etc.

Ce partenariat associera la technologie, l'expertise et le réseau mondial de traitement des paiements en tout confiance de Mastercard à la plateforme de Xsolla afin de créer des expériences de paiement personnalisables et accessibles aux joueurs, développeurs et créateurs de contenus.

Les terminaux mobiles ont accéléré la croissance du marché des jeux vidéo dans toutes les tranches d'âge et partout dans le monde, avec près de 3,2 milliards de personnes, soit près de la moitié de la population mondiale, qui auraient interagi avec des jeux vidéo en 2022. Mais les expériences de commerce numérique qui alimentent l'innovation des développeurs dans le domaine des jeux n'ont pas suivi le rythme de cette croissance.

Plus de 40% des consommateurs disent avoir besoin d'aide pour acheter de la "gaming money", et plus de 30% affirment qu'il faut encore passer par trop d'étapes lors de l'achats de jeux en ligne.D'ailleurs, selon une étude de Mastercard, près de 30 % des consommateurs affirment que le processus d'achat de cadeaux pourrait être plus efficace.

Mastercard et Xsolla travailleront ensemble pour mettre en place des solutions et des services innovants basés sur les cartes de crédits et les comptes bancaires afin d'améliorer les expériences numériques des joueurs en matière de paiement et au-delà. Pour donner le coup d'envoi de ce partenariat qui change la donne, les détenteurs de cartes Mastercard pourront, pour la première fois, utiliser Pay with Points pour échanger de manière transparente leurs points de fidélité contre des achats dans le jeu (in game) - cette solution sera intégrée au produit Pay Station de Xsolla.

Les joueurs auront également la possibilité d'offrir de la "gaming money" à leurs amis et à leur famille. Les deux sociétés s'associent afin d'offrir des solutions pérennes aux contraintes rencontrées au sein de l'industrie du jeu et donner la priorité à la protection des consommateurs, notamment en utilisant le programme d'authentification et de détection des fraudes de Mastercard qui permet entre autres aux parents de contrôler que leur enfant n'effectue aucun achats dans le jeu ( in game).