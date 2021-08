Marvell Technology décroche après les comptes

(Boursier.com) — Marvell Technology trébuche avant bourse à Wall Street, malgré des profits trimestriels supérieurs aux attentes. Matt Murphy, CEO du groupe, explique que les clients sont prêts à accepter les hausses de prix et sont plus inquiets pour le niveau de l'offre. Pour son second trimestre fiscal, Marvell a réalisé un bénéfice ajusté par action de 34 cents, contre un consensus de marché de 31 cents et un niveau de 21 cents sur la période comparable de l'an dernier. Les revenus sur ce trimestre clos en juillet ont totalisé 1,08 milliard de dollars, dépassant de 1% le consensus, contre 727 millions de dollars un an plus tôt.