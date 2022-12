Marvell Technology décroche à Wall Street après les comptes

(Boursier.com) — Marvell Technology, le fabricant californien de semi-conducteurs, dévissait après bourse hier soir à Wall Street suite à sa publication trimestrielle. Pour le troisième trimestre fiscal, le groupe a affiché un bénéfice ajusté par action de 57 cents, contre 59 cents de consensus FactSet et 43 cents un an auparavant. Les revenus ont été de 1,54 milliard de dollars sur ce trimestre clos en octobre, ratant de 1% le consensus, alors qu'ils étaient de 1,21 milliard pour la période comparable, l'an dernier. Le bénéfice net consolidé a été de 13,3 millions de dollars et 2 cents par titre, contre une perte de 62,6 millions un an plus tôt. Le management, qui évoque les réductions de stocks de certains clients, particulièrement dans le stockage de données, livre par ailleurs des perspectives très prudentes. Marvell prévoit, pour le trimestre clos en janvier, un bpa ajusté de 46 cents, plus ou moins 5 cents, contre 62 cents de consensus.

"Les réductions de stocks, en particulier chez nos clients de stockage, ont un impact sur nos résultats et nos prévisions à court terme, et nous travaillons en étroite collaboration avec eux pour gérer l'évolution de la demande de manière ordonnée afin d'ouvrir la voie à une reprise de la croissance", a résumé le DG Matt Murphy.