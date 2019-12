Marvell Technology affiche des résultats dégradés

(Boursier.com) — Marvell Technology, le fabricant de semi-conducteurs basé dans les Bermudes et coté à Wall Street, a annoncé hier soir pour son troisième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 17 cents, pour des revenus totalisant 662 millions de dollars. Sur ce trimestre clos début novembre 2019, les analystes anticipaient en moyenne un bpa de 17 cents et des ventes de 664 millions de dollars. Les bénéfices du groupe ont pratiquement baissé de moitié en glissement annuel, alors que l'activité a reculé de 22%. Marvell table désormais, pour son quatrième trimestre fiscal, sur un bénéfice ajusté par titre de 17 cents et des revenus de 750 millions de dollars (milieu de fourchette de la guidance). Le consensus était de 21 cents de bpa ajusté et 695 millions de revenus, contre 25 cents de bpa et 745 millions de recettes un an avant.