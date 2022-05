Marvell s'enflamme encore après les comptes

(Boursier.com) — Marvell Technologies, le concepteur américain de 'puces', a annoncé pour son premier trimestre fiscal 2023 des revenus de 1,447 milliard de dollars, en vive augmentation de 74% en glissement annuel, pour une marge brute de 51,9% et une marge ajustée de 65,5%. La perte GAAP par action a été de 20 cents, alors que le bpa ajusté est ressorti positif de 52 cents. Pour son deuxième trimestre, le groupe anticipe des revenus de 1,515 milliard de dollar, plus ou moins 3%, ainsi qu'un bpa ajusté de 56 cents, plus ou moins 3 cents. Le titre, déjà en vif rebond hier soir, s'appréciait un peu plus après bourse. Bénéfices et revenus ont en effet dépassé les attentes au premier trimestre.