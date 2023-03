Marvell plonge à Wall Street après les comptes

(Boursier.com) — Marvell Technology, le concepteur américain de semi-conducteurs, dévisse de 9% avant bourse à Wall Street, après une publication trimestrielle globalement conforme aux attentes des opérateurs. Pour son quatrième trimestre fiscal, le groupe a affiché une perte de 15 millions de dollars et 2 cents par titre, contre un bénéfice de 6 millions un an avant. Sur une base ajustée, toutefois, le groupe a dégagé un bpa de 46 cents, en ligne avec le consensus, à comparer aux 50 cents de l'an dernier. Les revenus ont été de 1,42 milliard de dollars, contre 1,34 milliard l'an dernier et 1,4 milliard de consensus. Pour le premier trimestre, la guidance est prudente, le management tablant sur 1,3 milliard de revenus en milieu de fourchette contre 1,38 milliard de consensus. Le bpa ajusté en milieu de fourchette est anticipé à 29 cents contre 42 cents de consensus FactSet. Les corrections d'inventaire et les changements liés de mix produit impactent ainsi les estimations à court terme.