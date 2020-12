Marvell et Analog Devices Inc annoncent une unité radio (RU) 4G/5G de conception avancée

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Marvell et Analog Devices Inc annoncent une unité radio (RU) 4G/5G de conception avancée capable de prendre en charge un nombre élevé d'antennes à un débit de plusieurs gigabits par seconde dans les réseaux d'accès radio intégrés (Integrated RAN) et ouverts (Open RAN). Utilisant la complémentarité de la suite logicielle pour unités radio et des circuits intégrés radio des deux sociétés, l'unité radio en technologie MIMO massive de nouvelle génération issue de cette collaboration permettra aux déploiements de réseaux RAN intégrés et ouverts (O-RAN) de bénéficier des améliorations de consommation, de poids et de performances propres aux solutions ASIC.

Alors que le déploiement des réseaux 5G s'accélère, de plus en plus d'opérateurs souhaitent s'équiper d'unités radio de capacité accrue pour offrir à leurs abonnés les performances qu'ils attendent. La solution proposée par ADI et Marvell permettra à un nombre croissant d'équipementiers (OEM) de lancer des solutions compétitives sur le marché, et ainsi d'augmenter la capacité des sites radio existants. Dans le cadre de la transition vers la technologie O-RAN, les solutions nouvellement lancées assureront la prise en charge native de la répartition de fonctions O-RAN 7.2x.

"L'objectif de notre association avec ADI était de fournir une plateforme RU complète qui repose sur des standards ouverts et exploite pleinement ce que nos deux entreprises savent faire de mieux", a déclaré Raj Singh, vice-président exécutif et directeur général de l'entité Processeurs de Marvell. "Nous souhaitions réduire le nombre de circuits intégrés nécessaires pour réaliser des unités radio en technologie MIMO massive compatibles avec les performances des antennes 32T32R, ainsi que des fonctions de formation de faisceaux et de circuit frontal numérique (DFE). Les émetteurs-récepteurs d'ADI conviennent parfaitement à nos offres en bande de base pour unités numériques (DU) et unités radio (RU). C'est exactement ce que les industriels recherchent dans les unités radio de nouvelle génération."