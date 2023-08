Marvell dépasse de peu les attentes à Wall Street

(Boursier.com) — Marvell Technology, le concepteur américain de semi-conducteurs, perd un peu de terrain après bourse à Wall Street. Pour son deuxième trimestre fiscal, le groupe a réalisé un bénéfice ajusté par action de 33 cents, 1 cent de mieux que prévu, et des revenus de 1,34 milliard de dollars également très légèrement supérieurs aux anticipations des analystes. Les revenus ont décliné de 12% en glissement annuel, tandis que la marge brute ajustée a été de 60,3%. Le leader des solutions 'semis' pour infrastructure de données prévoit une croissance séquentielle des revenus en accélération au troisième trimestre, la croissance étant tirée essentiellement par l'IA et l'infrastructure cloud. Matt Murphy, président-directeur général de Marvell, indique : "La demande en matière d'applications d'IA continue de se renforcer, ce qui conduit nos perspectives globales de revenus issus de l'IA pour cet exercice à des niveaux encore plus élevés que prévu précédemment. Notre stratégie consistant à nous concentrer sur l'infrastructure de données sur un ensemble diversifié de marchés finaux nous sert bien malgré le contexte de ralentissement de l'environnement économique".

Les revenus du troisième trimestre fiscal sont donc attendus à environ 1,4 milliard de dollars, plus ou moins 5%, tandis que le bpa ajusté est espéré à 40 cents, plus ou moins 5 cents.