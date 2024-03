Marvell décroche à Wall Street

(Boursier.com) — Marvell Technology, le concepteur américain de 'puces', cédait près de 7% hier soir à Wall Street suite à sa publication trimestrielle. Pour le quatrième trimestre fiscal, période close, les revenus ont été de 1,43 milliard de dollars, en ligne avec les attentes. Le bénéfice ajusté par action a été de 46 cents, également conforme au consensus de marché. Pour le trimestre entamé, soit le premier trimestre fiscal 2024, le bénéfice ajusté par action est anticipé à 23 cents, plus ou moins 5 cents, contre 40 cents de consensus. Le groupe s'attend à des revenus trimestriels de 1,15 milliard de dollars, plus ou moins 5%, loin du consensus qui se situait à 1,37 milliard. Marvell a aussi annoncé une autorisation de rachat d'actions de 3 milliards de dollars. Le management dit afficher une "incroyable confiance" dans l'activité et les perspectives, mais le marché n'est pas de cet avis, les perspectives de l'IA ne masquant pas la faiblesse des activités d'infrastructure sans fil et des marchés consommateurs et entreprises.