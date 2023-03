Marvell coupe dans ses effectifs

(Boursier.com) — Marvell Technology va supprimer 320 emplois selon Bloomberg. Le groupe rationalise ainsi son organisation pour s'assurer que sa main-d'oeuvre soit en mesure de tirer parti de ses opportunités les plus prometteuses, à la fois maintenant et lorsqu'elle sortira du cycle de ralentissement actuel de l'industrie. Plus précisément, l'entreprise a examiné de près la répartition de ses équipes sur plusieurs sites et la manière dont elles étaient gérées pour garantir leur performance optimale. Les suppressions d'emplois toucheront 4% des effectifs de l'entreprise, ajoute l'agence Bloomberg.