Martin Marietta : du solide !

(Boursier.com) — Martin Marietta Materials, géant américain des matériaux de construction, a annoncé pour l'exercice clos des revenus en augmentation de 10% à 6,8 milliards de dollars, une marge brute en vive hausse de 42% à plus de 2 milliards de dollars, ainsi qu'un bénéfice des opérations en augmentation de 32% à 1,6 milliard. Le bénéfice net part du groupe a grimpé de 40%. L'Ebitda ajusté s'est amélioré de 33% à 2,13 milliards. Ainsi, le groupe a réalisé des records de revenus et profitabilité sur l'exercice clos. Il revendique également un "record" en termes de performance de sécurité. Sur le trimestre clos, les revenus ont progressé de 9% à 1,61 milliard, alors que l'Ebitda ajusté a progressé de 28% à 503 millions. Le bpa dilué des opérations continues a grimpé de 54% à 4,63$ sur le trimestre. Pour l'exercice 2024, les revenus sont attendus entre 6,745 et 7,185 milliards de dollars, alors que le bénéfice des opérations continues, part du groupe, est anticipé entre 1,205 et 1,385 milliard. L'Ebitda ajusté est anticipé entre 2,14 et 2,34 milliards.