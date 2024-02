Marsh McLennan : Oliver Wyman acquiert Innopay

(Boursier.com) — Oliver Wyman, cabinet mondial de conseil aux directions générales et filiale du groupe Marsh McLennan (NYSE: MMC), annonce avoir conclu un accord pour racheter Innopay, une société de conseil spécialisée dans les paiements.

Innopay viendra renforcer les compétences existantes d'Oliver Wyman dans ce domaine. Les conditions de la transaction, qui devrait être finalisée avant la fin du premier trimestre 2024, n'ont pas été divulguées.

Innopay accompagne ses clients sur des missions de stratégie, de développement et d'exécution de projets dans le domaine des paiements numériques, de l'open banking, de l'identité numérique et du partage de données. Innopay propose aux entreprises et aux organisations une offre complète de services dans le secteur des paiements afin de les aider à identifier et à saisir les opportunités dans un monde numérique.

Innopay rejoindra Oliver Wyman en tant que société de conseil spécialisée au sein de la région Europe. Elle continuera à opérer aux Pays-Bas et en Allemagne, en maintenant sa présence à Amsterdam et à Francfort. Shikko Nijland, PDG d'Innopay, deviendra Senior Vice President et rejoindra l'équipe de direction des paiements d'Oliver Wyman, sous la responsabilité de Stephen Whitehouse, Partner et Responsable des Paiements pour l'Europe d'Oliver Wyman, et de Ted Rudholm-Alfvin, Partner, Oliver Wyman.

Stephen Whitehouse, Partner et responsable des paiements pour l'Europe chez Oliver Wyman, commente la transaction : "Le paysage européen des paiements est en pleine mutation, sous l'effet des avancées technologiques, de l'évolution des préférences des consommateurs et des développements réglementaires. L'association d'Oliver Wyman et d'Innopay permettra la création d'une offre unique sur le marché, afin d'accroître l'impact de nos équipes et de notre travail, grâce à une connaissance approfondie du secteur et à la complémentarité de nos deux cabinets."

Shikko Nijland, PDG d'Innopay, a ajouté : "L'acquisition d'Innopay par Oliver Wyman témoigne de notre engagement en faveur de la croissance et de l'innovation. Son réseau mondial et son expertise renforceront notre capacité à aider nos clients à naviguer dans le paysage mouvant des transactions numériques mais aussi à proposer de nouvelles opportunités de développement à nos collaborateurs."