Marsh & McLennan : croissance à deux chiffres

(Boursier.com) — Marsh & McLennan a publié pour le troisième trimestre fiscal des revenus en augmentation de 13% en glissement annuel, ainsi qu'une croissance sous-jacente de 10%. Le bénéfice opérationnel ajusté progresse de 24%. Le bénéfice GAAP par action atteint 1,47$ et augmente de 36%, tandis que le bénéfice ajusté par action s'améliore de 33% à 1,57$. Les revenus consolidés totalisent 5,4 milliards de dollars, avec une progression de 12% sur le segment des services Risques & Assurance et une augmentation comparable des revenus de consulting. Le bénéfice net part du groupe a atteint 730 millions de dollars sur le trimestre et 3 milliards de dollars à neuf mois.